GP Las Vegas, Vasseur su Sainz: "Peccato per la penalità"

LAS VEGAS - Un sabato da incorniciare per la Ferrari che, nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula1, ha conquistato le prime due posizioni. Festa rovinata in anticipo dalla notizia della penalità di 10 posizioni inflitta a Carlos Sainz. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Ovvio che avrei preferito partire con un primo e un secondo posto, piuttosto che un primo e un dodicesimo, peccato. Ma la situazione è questa e la cosa più importante per il team è restare concentrati sulla gara di domani".