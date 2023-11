Diretta gara F1 GP Las Vegas 2023: dove vederla in tv e orario partenza

LOSAIL - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio negli Stati Uniti, a Las Vegas, ventiduesimo round del mondiale 2023 di Formula 1. La Ferrari di Charles Leclerc partirà dalla prima posizione dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato davanti a Max Verstappen. L'altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, scatterà dalla dodicesima casella dopo la penalità di 10 posizioni per l'incidente nelle FP1 del venerdì. L'inizio della gara è fissato alle ore 7 di domenica 19 novembre con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. La gara verrà trasmessa anche in diretta in chiaro su TV8.