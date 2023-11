Leclerc è una furia contro Verstappen: il team radio infuocato a Las Vegas

LAS VEGAS - Subito scintille alla prima curva del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 tra Charles Leclerc e Max Verstappen, con il campione della Red Bull che al via allunga la staccata e manda fuori pista il monegasco della Ferrari. L'episodio manda su tutte le furie Leclerc: "È uno scherzo se tiene la posizione - ha subito tuonato il pilota Ferrari in un team radio -. Non era davanti all’apice della curva e mi ha spinto fuori". Non vedendo arrivare provvedimenti da parte dei Commissari, il ferrarista ha esclamato ancora: "Deve darmi indietro quella posizione!”.