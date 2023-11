Ferrari, Sainz sfida la Mercedes ad Abu Dhabi: “Ho voglia di batterli”

LAS VEGAS - Il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 ha visto Carlos Sainz concludere in sesta posizione. Il pilota spagnolo era scattato dalla dodicesima, a causa della squalifica per l'incidente nelle FP1. Un risultato che lascia l'amaro in bocca ma che il pilota spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha definito in parte positivo perché "abbiamo guadagnato punti importanti per la squadra". Infatti al momento la Ferrari è in lotta con la Mercedes per il secondo posto del Mondiale Costruttori. A tal proposito Sainz ha spiegato che: "Quattro punti non sono niente: andremo ad Abu Dhabi per lottare, ho voglia di batterli, dopo quello che è successo in questo weekend".