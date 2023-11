F1, Perez traccia un bilancio del 2023: "Un anno davvero impegnativo"

LAS VEGAS - La Formula 1 ha mandato in archivio anche il penultimo appuntamento della stagione, quello andato in scena sulla pista di Las Vegas. Una gara che ha regalato spettacolo, esattamente come la cornice nella qualche si è svolta. Il vincitore, come quasi ogni volta quest'anno, è stato Max Verstappen, che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno di squadra Sergio Perez. Quest'ultimo è stato recentemente al centro delle critiche e messo ripetutamente in discussione, ma è comunque riuscito ad assicurarsi il secondo posto nella classifica piloti.