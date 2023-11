Hamilton sostenuto da una tifosa speciale: "Dovrebbe avere 9 titoli"

ROMA - Lewis Hamilton è uno dei piloti più importanti della storia della Formula 1, avendo vinto più gare di chiunque altro e avendo conquistato sette titoli del mondo al pari di una leggenda come Michael Schumacher. Il britannico, però, in carriera avrebbe potuto ottenere anche qualcosa in più rispetto al suo già straordinario palmares, soprattutto considerando l'epilogo del Mondiale 2021, vinto dall'olandese Max Verstappen soltanto nell'ultimo appuntamento della stagione ad Abu Dhabi.