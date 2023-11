F1, Leclerc in testa nelle FP2 di Abu Dhabi. 3° Verstappen, Sainz out

ABU DHABI - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, fa registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2023 in 1.24.809, alle sue spalle si piazzano la McLaren di Lando Norris e la Red Bull del tre volte campione del mondo Max Verstappen. Male l'altra Rossa di Carlos Sainz, che finisce contro il muro in curva 3 ed inizia nel peggior modo possibile l'ultimo weekend della stagione. La Mercedes, invece, che è in piena lotta con la Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori, ottiene come miglior piazzamento un sesto posto di George Russell; il sette volte iridato Lewis Hamilton è ottavo.