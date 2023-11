Diretta qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2023: dove vederle in tv e orario

YAS MARINA - L'attesa per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale 2023 di F1, sta per terminare. Sessione importantissima, quella che andrà in scena sul circuito di Yas Marina, perché, se è vero che i titoli per il primo posto nel mondiale piloti e nel mondiale costruttori sono da tempo stati assegnati, è ancora tutto aperto per la seconda piazza tra i costruttori, con la Ferrari chiamata alla rimonta sulla Mercedes. Intanto, nella seconda sessione di prove libere Charles Leclerc aveva firmato il miglior tempo. La giornata di sabato 25 novembre si apre con la terza sessione di prove libere dalle 11:30, mentre le qualifiche scatteranno alle 15. Entrambe le sessioni verranno trasmesse in diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Le qualifiche verranno poi trasmesse in chiaro su TV8 in differita, dalle 18:30.