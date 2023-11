F1, pole Verstappen ad Abu Dhabi. Ferrari: Leclerc in prima fila, Sainz indietro

YAS MARINA - Sarà Max Verstappen a partire dalla prima casella nel Gran Premio di Abu Dhabi, dopo aver conquistato la pole position nell'ultimo round del mondiale di F1. L'olandese, infatti, ha firmato il miglior tempo in qualifica in 1:23.445; al suo fianco, un ottimo Charles Leclerc, staccato di poco più di un decimo, bravo a risalire la griglia nell'ultimo tentativo. Alle sua spalle, Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell, rivale direttissima della Ferrari per il secondo posto tra i costruttori. Un testa a testa, quello tra la scuderia di Maranello e le Frecce d'Argento, che vede più attardati Lewis Hamilton, undicesimo, e soprattutto Carlos Sainz, solo sedicesimo dopo l'eliminazione nel Q1.