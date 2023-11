Diretta gara F1 GP Abu Dhabi 2023: dove vederla in tv

ABU DHABI - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo round del mondiale 2023 di Formula 1. La Red Bull di Max Verstappen partirà dalla prima posizione dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato davanti a Charles Leclerc. L'latro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, scatterà dalla sedicesima casella. L'iinizio della gara è fissato alle ore 14 di domenica 26 novembre con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. La gara verrà trasmessa anche in diretta in chiaro su TV8.