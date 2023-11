Ferrari, Lerclerc uomo squadra: "Il team ha fatto un lavoro incredibile"

ABU DHABI - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , ha chiuso la sua stagione con un ottimo secondo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di Formula 1 alle spalle del tre volte campione del mondo Max Verstappen. Dopo la gara il monegasco ha raccontato le sue impressioni riguardo al mancato secondo posto nella classifica costruttori per la Rossa: "Il secondo posto nel campionato costruttori era il nostro obiettivo e dispiace non essere riusciti a conquistarlo per tutte le persone che lavorano in Ferrari ".

Leclerc: "Weekend positivo"

"Abbiamo deciso negli ultimi giri di farci superare da Perez, per far sì che aumentasse il vantaggio su Russell e per farci conquistare il secondo posto nei costruttori. Non ci siamo riusciti al termine di un weekend comunque positivo. E' un dispiacere per noi, ma la squadra ha fatto comunque un lavoro davvero incredibile, tanto da migliorare la nostra vettura nel corso delle settimane". Così Charles Leclerc ha espresso la propria soddisfazione nei confronti della Ferrari per la crescita nel finale di stagione.