F1, Ocon davanti a tutti nei test di Abu Dhabi. Sainz chiude quinto

ABU DHABI - Esteban Ocon firma il miglior tempo in 1.24.393 nei test di Formula 1 svolti ad Abu Dhabi a due giorni di distanza dall'ultima gara della stagione. Il francese dell'Alpine precede i giovani Vesti e O'Ward, mentre Carlos Sainz viene scalzato soltanto nel finale dalla prima piazza e deve accontentarsi di un quinto posto. L'altra Ferrari di Charles Leclerc è decima, mentre il terzo pilota Roberto Shwartzman termina la giornata in ottava posizione. Assenti il tre volte campione del mondo Max Verstappen e il sette volte iridato Lewis Hamilton, mentre sono scesi in pista i rispettivi compagni di squadra Sergio Perez e George Russell.