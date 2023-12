Clamoroso annuncio in Ferrari: Elkann svela il futuro di Leclerc e Sainz

ROMA - In casa Ferrari le basi per la prossima stagione sono già state poste grazie ai miglioramenti avuti nella parte finale di questo campionato. Tra le certezze della scuderia di Maranello ci sono i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, che però hanno il contratto in scadenza nel 2024. Si è molto parlato del possibile prolungamento dei due alfieri della Rossa e, a tal proposito, il presidente John Elkann ha preso una chiara posizione blindando il monegasco e lo spagnolo anche oltre il 2024.