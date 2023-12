Mercedes, Hamilton: "Abbiamo individuato la nostra 'stella polare' da inseguire"

ROMA - " Ora credo che abbiamo la nostra 'stella polare' da seguire , anche se non sarà un percorso semplice. A volte ci si blocca a causa di decisioni prese che poi non possono essere sviluppate a pieno a causa del budget cap". Parola di Lewis Hamilton , che in un'intervista alla BBC ha ripercorso il 2023 suo e della Mercedes in Formula 1 . Una stagione nata dall'eredità di un 2022 disastroso, con un progetto abbandonato nella scorsa primavera: "Ricordo che a inizio anno sentivo la macchina uguale al 2022. Ero preoccupato, e quando si sono rivelati tutti quei problemi ho capito che sarebbe stato un anno molto lungo - ha spiegato Hamilton -. C’era molta frustrazione, perché ho chiesto dei cambiamenti che non sono stati fatti. Il team stava seguendo una strada sbagliata, nessuno sapeva come risolvere la situazione". Nonostante ora l'obiettivo appaia più chiaro, la strada per raggiungerlo è comunque complicata: "C’è la paura di fare un cambiamento troppo grande e che si riveli sbagliato. Questo perché abbiamo obiettivi più grandi che mai, visto l’enorme gap che dobbiamo colmare, e questo rende tutto più insidioso", ha infatti aggiunto il britannico.

Hamilton: "Verstappen non ha sudato per vincere"

Dubbi sulla macchina che però, inevitabilmente, hanno portato il nativo di Stevenage a far crescere dubbi su di sé, come ha spiegato: "Quando hai stagioni complicate come questa, ci sono sempre dei momenti in cui ti chiedi se è colpa tua o della macchina. Perché ti manca quella scintilla, quella ‘magia’ di quando tutto si combina". Il tutto mentre Max Verstappen ha vinto senza faticare: "Se si analizzano i suoi tempi sul giro e i suoi dati, si vede come il più delle volte sia molto rilassato, davanti a tutti. Credo che non abbia mai sudato per la vittoria durante l’anno, nemmeno quando eravamo alle sue spalle a Austin: penso che stesse solo controllando. Quando sei nella posizione di avere la performance e di poterti gestire, l’auto va perfino oltre. Le gomme durano di più, ed è bellissimo essere in quella situazione. Alla fine, hanno fatto un lavoro incredibile e se lo sono meritato"., ha concluso Hamilton.