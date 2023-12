F1, Williams: ufficiale il rinnovo di Sargeant per il 2024

ROMA - La Williams ha annunciato la conferma di Logan Sargeant anche per la prossima stagione di Formula 1 . Un rinnovo importante, che conferma la volontà di dare una seconda possibilità a un pilota che non ha certo brillato nella sua stagione da rookie. Se la Williams, infatti, si è attestata come settima forza nel mondiale costruttori lo deve, infatti, quasi esclusivamente ad Alexander Albon, con Sargeant che ha contribuito con un solo punto. Ma all'interno della scuderia di Grove è stata considerata la crescita del classe 2000 nell'ultima parte di stagione, che lo ha avvicinato, almeno nei dati, al compagno di scuderia.

Williams-Sargeant nel segno della continuità

Scartate, quindi, le varie possibilità che sono circolate nel corso dei mesi: su tutti Mick Schumacher, ad un certo punto dato come molto vicino visto il legame tra Williams e Mercedes, ma mai preso seriamente in considerazione, fino a Felipe Drugovich, attualmente riserva Aston Martin, e Theo Pourchaire, fresco vincitore della F2. La scelta è quindi ricaduta sulla continuità, in vista di un 2024 in cui la Williams si aspetta altri passi avanti, avendo interrotto già diversi mesi fa lo sviluppo della monoposto 2024 per dedicarsi a quella della prossima stagione.