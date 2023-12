Red Bull, Verstappen: "Dove trovo la motivazione? Mi piace guidare"

ROMA - "Mi piace guidare, ed è la cosa più importante quando sei qui. Ovviamente, vincere è la cosa migliore. La motivazione è tutta qui". Diretto come sempre, Max Verstappen non fa molti giri di parole nello spiegare come faccia a tenere sempre al massimo la concentrazione e la motivazione in una stagione così dominante come quella appena terminata. Nelle dichiarazioni rilasciate al sito della Formula 1, il campione olandese ha aggiunto: "Per me è grandioso sapere che in tutte le gare le mie chance di vittoria sono molto alte. Diventa più difficile trovare la motivazione quando sei stato davanti e poi ti ritrovi a vivere un weekend in cui non ti è possibile vincere".