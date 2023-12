AlphaTauri, Ricciardo: "Felice del mio 2023, super motivato per la prossima stagione"

ROMA - "In questo momento, dentro di me mi sento bene, sono felice di essere qui a gareggiare. Ho la 'fame' giusta, sono pienamente motivato ". Così Daniel Ricciardo racconta le proprie sensazioni dopo il finale di stagione di Formula 1 . Una stagione che per l'australiano sarebbe dovuta durare un po' di più, per permettergli di godersi ancora qualche settimana di gare. "È la prima volta che a fine stagione non vorrei davvero prendermi una pausa, vorrei continuare a competere per sfruttare il momento. Ma mi entusiasma anche il pensiero di staccare un po' e avere il tempo di prepararmi alla prossima stagione", ha infatti spiegato Ricciardo.

Ricciardo: "Non mi aspettavo di gareggiare così tanto"

Il 2023 è stato certamente un anno ricco di emozioni, per l'australiano. Dopo aver perso il sorriso, tratto distintivo del nativo di Perth (oltre alla classe in pista, certamente), con la McLaren, Ricciardo aveva accettato il ruolo di addetto al simulatore con la Red Bull, anche solo per "rientrare" nell'orbita del team di Milton Keynes. Poi, la grande opportunità in AlphaTauri, dopo l'addio di Nyck De Vries. Ricciardo ha così disputato la seconda parte di stagione con il team di Faenza, con in mezzo anche l'infortunio alla mano che, però, non lo ha demoralizzato. "Riguardando indietro a ciò che è stato, è un anno che non mi sarei mai aspettato, sotto diversi punti di vista. Non mi aspettavo di gareggiare così tanto, quest'anno, quindi è qualcosa di cui sono certamente felice", ha concluso Ricciardo.