Ferrari, Vasseur e il dominio di Verstappen: "Era su un altro pianeta"

ROMA - Max Verstappen ha dominato in lungo e in largo la stagione di Formula 1 che si è appena conclusa, vincendo quasi tutte le gare a disposizione, fatta eccezione per le due conquistare dal compagno di squadra Sergio Perez ad inizio anno e quella ottenuta da Carlos Sainz a Singapore. Nonostante questa statistica, però, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, crede nella prossima stagione ci possano essere dei margini per dare filo da torcere alla Red Bull e insidiarla almeno per giocarsi le vittorie in gara.