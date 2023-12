F1, ufficiali le sprint race del 2024: arrivano Shanghai e Miami

ROMA - La stagione di Formula 1 si è appena conclusa, ma sono già in fermento i preparativi per il prossimo anno , che sarà ancora più ricco di gare e probabilmente di spettacolo. Si è parlato molto di un possibile aumento delle sprint race nel 2024, ma alla fine gli organizzatori hanno optato per mantenere sei gare brevi in calendario, aggiungendo due novità assolute. Nella prossima stagione, infatti, si partirà subito con la sprint di Shanghai del 20 aprile e quella di Miami del 4 maggio; a seguire arriveranno Austria (29 giugno), Austin (19 ottobre), Brasile (2 novembre) e Qatar (30 novembre).

Ben Sulayem: "Shanghai sarà una sfida"

"L'aggiunta di Shanghai sarà una sfida per i team e i piloti, dato che la Formula 1 torna in Cina per la prima volta dal 2019, mentre lo Sprint di Miami aggiungerà una nuova dimensione a un weekend avvincente. Dobbiamo continuamente evolverci per assicurarci di fare ciò che è meglio per lo sport, e per questo stiamo lavorando con la FOM e i team per definire la direzione futura del formato Sprint". Queste le parole del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, in merito alle sprint race previste nel 2024.