F1, bufera su Toto Wolff: indagato dalla FIA per conflitto di interessi

ROMA - Toto Wolff finisce nella bufera . Il team principal della Mercedes e sua moglie Susie sono finiti sotto indagine da parte della FIA per un possibile conflitto di interessi. La Federazione Internazionale ha confermato di essere a conoscenza "delle speculazioni dei media in merito all'accusa di informazioni di natura riservata condivise tra un team principal di Formula 1 con un membro della Formula One Management. Il Dipartimento ‘Compliance’ della FIA sta esaminando la questione”.

Wolff in possesso di informazioni non consentite?

Dopo le lamentele arrivate da altri team principal della Formula 1, la FIA non ha potuto ignorare la situazione e ha deciso di avviare un'indagine. Toto Wolff, come noto, è il team principal della Mercedes in F1, mentre sua moglie Susie è l'amministratore delegato della F1 Academy, categoria gestita dai detentori dei diritti commerciali della Formula 1, quindi indipendente rispetto alla Federazione Internazionale. L'accusa riguarderebbe la possibilità che la coppia abbia avuto uno scambito di informazioni che i rispettivi ruoli non renderebbero regolari.