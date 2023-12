F1, Marko e la crisi di Perez: “Il suo problema è Verstappen”

ROMA - La stagione della Red Bull può essere definita a due facce nonostante abbia conquistato quasi tutte le vittorie in gara, ad eccezione di quella di Singapore, dove ad imporsi è stata la Ferrari di Carlos Sainz. Max Verstappen ha conquistato il suo terzo titolo Mondiale e ha dominato l'intera stagione, mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez non è riuscito a tenergli testa, se non nelle prime tre gare dell'anno. Il messicano è stato preso di mira anche da Helmut Marko, che ora però ha spezzato una lancia in suo favore.