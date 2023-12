F1 e FIA nel caos: il retroscena sulla spy story di Wolff e sua moglie Stoddart

Le scaramucce in atto da tempo tra la Federazione Internazionale dell’Auto e la Formula 1 sono da ieri guerra aperta, formalizzata da un comunicato identico emesso simultaneamente da tutti e dieci i team. La situazione era precipitata con la notizia data dalla rivista Business F1 di un’inchiesta aperta dalla FIA nei confronti di Toto Wolff e della moglie Susie Stoddart per conflitto di interessi. La coppia ha responsabilità importanti nel motorsport, con Wolff team principal e azionista del team Mercedes, e la moglie a.d. della serie femminile F1 Academy, che non è affiliata alla FIA ma dipende dalla FOM, società di Liberty Media. La Federazione (ieri riunita a Baku per il Consiglio Mondiale), senza mai citare Wolff, aveva emesso martedì questa nota: «La FIA è a conoscenza delle speculazioni dei media in merito all’accusa di informazioni di natura riservata condivise tra un team principal di Formula 1 e un membro della Formula One Management. Il Dipartimento di conformità FIA sta esaminando la questione». In pratica la FIA sospetta che, grazie al rapporto tra coniugi, siano circolate informazioni riservate tra Wolff (leggi Mercedes) e FOM (Liberty). Ieri Christian Horner ha smentito di essere il mandante dell’indagine. Poi sui social le dieci squadre hanno preso le difese della Stoddart con un comunicato concordato: «Possiamo confermare di non aver presentato alcuna denuncia alla FIA in merito all’accusa di informazioni riservate passate tra un team principal di F.1 e un membro dello staff della FOM. Siamo lieti e orgogliosi di supportare F1 Academy e il suo amministratore delegato attraverso il nostro impegno a sponsorizzare un concorrente con le nostre livree dalla prossima stagione».