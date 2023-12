F1, Fittipaldi e l'ammirazione per Alonso: "E' un leone, un esempio"

Fittipaldi: "Bello vederlo competere"

“Alonso sta molto bene sia fisicamente che mentalmente ed è motivato a vincere. È come un leone, attacca e finisce sempre molto bene le gare. Mi piace molto vederlo competere perché è sempre velce. Provo grande ammirazione per Fernando, può andare ancora avanti, certamente, finché non lo desidera. È un esempio di resistenza, ed è ben preparato fisicamente per competere“. Queste le dichiarazioni del pilota brasiliano Emerson Fittipaldi rilasciate nel corso di un'intervista concessa al Mundo Deportivo in merito al talento innato di Fernando Alonso.