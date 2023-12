Caso Wolff, la Fia chiude le indagini: "Non c'è conflitto di interessi"

Nessun conflitto di interessi, la Fia ha chiuso il caso Toto Wolff. La Federazione Internazionale dell'Automobile lo ha annunciato in una nota: "Dopo aver esaminato il Codice di condotta e la politica sul conflitto di interessi di Formula One Management (Fom) e confermato che sono in atto adeguate misure di salvaguardia per mitigare qualsiasi potenziale conflitto, la Fia ritiene che il sistema di gestione della conformità della Fom sia abbastanza solido da prevenire qualsiasi divulgazione non autorizzata di informazioni riservate. La Fia conferma che non sono in corso indagini etiche o disciplinari che coinvolgano qualcuno". La questione che ha sollevato un polverone nel circus a campionato appena concluso coinvolgeva la moglie dell'austriaco, Susie Stoddart Wolff, che è a capo della F1 Academy, gestita dal F1 Group, detentore dei diritti commerciali della regina della velocità.