Caso Wolff, anche Hamilton difende Toto e Susie: il suo commento

ROMA - In Formula 1 continua a tenere banco il caso relativo a Toto Wolff e sua moglie Susie , che sono stati accusati di potenziale conflitto di interessi dalla FIA . Nelle ultime ore quest'ultima ha deciso di fare una clamorosa retromarcia, ritirando le accuse all'indirizzo della coppia, che però potrebbe adire a vie legali. La vicenda è tutta in evoluzione e anche il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton , ha deciso di spezzare una lancia in favore del team principal della Mercedes .

Hamilton: "Situazione deludente"

“Per me è deludente e inaccettabile che la FIA metta in dubbio l'integrità di una delle donne migliori che abbiamo mai avuto nel nostro sport. Non hanno alcuna prova. Da questa situazione sembra che, dopo aver fatto dei passi avanti, ci sia sempre qualcuno che vuole farci tornare indietro. Questa cosa deve cambiare". Questo il commento del pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nel corso di una premiazione alla quale ha preso parte nella città di Baku, in merito alle accuse rivolte a Toto e Susie Wolff.