Red Bull, Horner: “2023 stagione notevole, non credo si possa ripetere”

ROMA - "È stata una stagione notevole, nessuno di noi poteva immaginarsi un anno così" . Christian Horner riassume con queste parole lo straordinario 2023 vissuto dalla Red Bull , che ha dominato in lungo e in largo riscrivendo record su record. "Abbiamo vinto 21 gare su 22, nonché 5 Sprint su sei - ha aggiunto il team principal del team di Milton Keynes a margine del Gala organizzato dalla FIA a Baku -. Abbiamo mantenuto entrambi i titoli, sia costruttori che piloti, macinando record su record, anche quelli che resistevano da 35 anni. Questi numeri sono emblematici di come ogni aspetto del team abbia funzionato in modo fenomenale".

Horner: "Difficile ripetere il 2023"

"Statisticamente, non credo che sia possibile ripetere i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno", ha sottolineato Horner. Di sicuro, come spiegato dal team principal, questi risultati sono frutto non di un singolo aspetto, ma del lavoro complessivo di tutti i reparti, compresa Honda, il cui motore si è rivelato super affidabile: "Non è solo la macchina, il design, ma anche tutte le funzioni di supporto, il lavoro di ogni dipartimento nell'affrontare le diverse sfide e le diverse condizioni affrontate in ogni circuito. Anche da parte della Honda, che ci ha consegnato un prodotto notevole per la stagione", ha infatti concluso Horner.