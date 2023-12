F1, Perez e il numero di gare del Mondiale: "Siamo arrivati al limite"

ROMA - La stagione di Formula 1 appena conclusa è stata molto lunga ed intensa per tutti i piloti e non solo. A certificare questa situazione sono stati i diretti interessati che, al cospetto dell'aumento del numero di gare nel Mondiale, non hanno espresso grande gradimento. In particolar modo il pilota della Red Bull, Sergio Perez , si è detto contrario alla disputa di troppe gare nell'arco dell'anno. Il messicano preferirebbe gareggiare su tracciati di alto livello e tagliare fuori gli impegni secondo lui meno rilevati.

Perez: "Maggiore focus su qualità"

"Questa stagione è stata molto intensa e ricca di impegni. Secondo me siamo arrivati al limite per quanto riguarda il numero di gare, bisognerebbe concentrarsi maggiormente sulla qualità degli appuntamenti. Ormai per il prossimo anno è andata, ma serviranno delle riflessioni in vista del 2025 e del calendario da stilare. Cercheremo di massimizzare il tutto". Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull, Sergio Perez, rilasciate nel corso di una recente intervista concessa a racefans.net in merito al numero di gare nel Mondiale.