F1, Verstappen e la freddezza in pista: "E' tutto calcolato da parte mia"

ROMA - Max Verstappen ha dominato in lungo e in largo la stagione 2023 di Formula 1 , confezionando un Mondiale quasi perfetto e molto difficile da ripetere in futuro. L'olandese della Red Bull è stato in grado di portare il suo team su un altro pianeta, soprattutto se paragonato al compagno di squadra Sergio Perez , che ha incontrato maggiori difficoltà. Il segreto di Verstappen, oltre al suo innato talento, è anche una mentalità che è completamente incentrata sul migliorarsi di giorno in giorno, dando sempre il massimo.

Verstappen: "Do sempre il massimo"

"Normalmente tutto è controllato dalla mia parte. Penso anche a Barcellona, ??quando avevo già ricevuto tre avvisi per questi limiti della pista. Tuttavia, mi sono detto, devo fare il giro più veloce in gara, quindi non commettere un altro errore. Non posso andare in pista senza dare il massimo. Questo è il mio motto personale e lo vivo in pista". Il tre volte campione del mondo Max Verstappen ha raccontato in questo modo la sua preparazione prima delle gare nel corso di un'intervista rilasciata al portare tedesco Blick.