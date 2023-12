Jannik Sinner sarà “Friend of F1” a partire dal 2024

Non solo tennis. Jannik Sinner ormai è diventato un riferimento vincente in campo internazionale, tanto che la sua immagine andrà a impreziosire anche la Formula Uno. Il campione italiano della Coppa Davis e numero 4 del mondo diventa Friend of F1. Nel suo nuovo ruolo cercherà di diffondere l’immagine della Formula 1 per raggiungere nuovi tifosi nel mondo.