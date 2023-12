F1, Brivio dice addio all'Alpine: la separazione arriva dopo tre stagioni

ROMA - L'avventura di Davide Brivio in Formula 1 giunge al termine dopo tre stagioni. L'ex direttore della Suzuki, autore del capolavoro del 2020 con la vittoria del titolo di Joan Mir, ha deciso di abbandonare il ruolo di Direttore dei Progetti di Espansione Racing dell'Alpine al termine del 2023. A questo punto resta da capire quali progetti attendono Brivio che, dopo una lunga assenza, potrebbe rientrare nel mondo della MotoGP. Per ora non c'è nulla di concreto, ma non sono da escludere nuovi sviluppi nelle prossime settimane.