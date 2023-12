Ferrari, Montezemolo punge la F1: “Quando vincevamo noi …”

ROMA - La Ferrari è reduce da una stagione molto altalenante, che però è stata chiusa in crescendo e fa ben sperare in vista del futuro. L'anno 2023 è stato nettamente dominato dal tre volte campione del mondo Max Verstappen, che è riuscito a vincere quasi tutte le gare in calendario, ad eccezione delle due vinte dal compagno di squadra Sergio Perez e da una vinta dalla Ferrari di Carlos Sainz. Proprio questo successo della Rossa fa presagire che in futuro potrà esserci un duello per il titolo con la Red Bull.