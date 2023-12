Todt rompe il silenzio su Schumacher, l'agghiacciante rivelazione: "Non è più lui, ma..."

Todt: "Michael è sostenuto dalla famiglia"

L'ex dirigente della Ferrari, Jean Todt, ha sempre avuto un rapporto molto stresso con Michael Schumacher e ora ha rivelato nell'intervista a L'Equipe che il tedesco non è più quello di un tempo: "Michael c'è, quindi non mi manca, però non è più il Michael di una volta. È diverso ed è sostenuto un maniera splendida da sua moglie e i suoi figli che sono sempre pronti a prendersi cura di lui. La sua vita è diversa e io ho il privilegio di poter condividere momenti con lui. Il destino, sfortunatamente lo ha colpito e ora non è più il Michael dei tempi della Formula 1".