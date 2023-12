Ferrari 2024, lancio il 13 febbraio

La Ferrari di Formula 1 per il Mondiale 2024 verrà presentata a Fiorano il 13 febbraio: lo ha annunciato Fred Vasseur, team principal del Cavallino in Formula 1, nel tradizionale incontro prenatalizio con la stampa.

La scelta del 13 febbraio è puramente tecnica e permetterà di lavorare fino all’ultimo momento sulla vettura con numero di progetto 676, varandola appena in tempo per coprire i chilometri consentiti dal regolamento, prima di spedirla per il GP di apertura in Bahrain. Lì i test pre-mondiali avranno luogo dal 21 al 23, e si tornerà poi in pista per le prime prove libere giovedì 29 febbraio (si correrà il 2 marzo, di sabato, per non interferire con la festa del Ramadan).

Subito sulla pista di casa

È previsto che la Rossa debutti direttamente martedì 13 sulla pista privata della Ferrari per pochi giri dimostrativi (e comunque utili per le primissime verifiche di funzionalità), e poi il giorno dopo per i duecento chilometri riservati alle riprese promozionali, il cosiddetto filming day day il cui chilometraggio quest’anno è stato raddoppiato. Charles Leclerc e Carlos Sainz si alterneranno alla guida.