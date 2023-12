F1, Domenicali annuncia: "Si tratta per il rinnovo di Imola e Monza"

ROMA - La Formula 1 ha da poco concluso una stagione molto intensa e ora si prepara al nuovo anno, il cui calendario è già stato annunciato con largo anticipo. Gli organizzatori del Mondiale automobilistico più importante del mondo, però, sono già al lavoro in vista delle prossime stagioni e, tra i temi all'ordine del giorno, ci sono anche i rinnovi relativi alle gare di Monza ed Imola . Le trattative sono in corso, ma una definizione di queste ultime sembra essere ancora lontana poiché ci sarà bisogno di discutere di diversi dettagli.

Domenicali: "Capire volontà di investire"

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, nel corso di un'intervista rilasciata a 'La Politica nel Pallone' in onda su Rai GR Parlamento, ha fatto il punto della situazione in merito al rinnovo dei Gran Premi di Imola e Monza: “Stiamo trattando, ma c'è bisogno di alcuni elementi. C'è bisogno di mantenere il passo coi tempi. Nel 2020 Imola ha avuto un opportunità straordinaria ovvero quello di essere stata pronta a una chiamata inaspettata. Bisogna capire la volontà di investire nella F1 come piattaforma di spettacolo e di business che non può più essere a livello privato“.