Schumacher, Domenicali: "Non lo augurerei al mio peggior nemico"

ROMA - Sono ormai passati dieci anni da quando Micheal Schumacher rimase coinvolto in un terribile incidente mentre sciava sulla pista di Meribel. L'ex pilota della Ferrari ha vissuto un lungo calvario e oggi si conosce poco in merito alle sue condizioni, poiché la famiglia ha preferito scegliere la strada della privacy e della riservatezza. Le persone vicine a Michael, però, sanno che non più lo stesso di prima, per stessa ammissione dell'ex dirigente della Ferrari, Jean Todt. Ora anche il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha parlato delle condizioni di Schumacher.