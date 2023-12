F1, Verstappen e gli avversari: "Non so quale team migliorerà di più"

ROMA - Dopo una stagione totalmente dominata, Max Verstappen si sta godendo un meritato periodo di riposo , ma nonostante questo il suo pensiero resta sempre rivolto alla Formula 1 . Il tre volte campione del mondo, infatti, ha intenzione di provare a migliorare ulteriormente il proprio score messo a referto quest'anno, anche se sarà estremamente complicato, soprattutto perché gli altri team cercheranno di impedire all'olandese di fare il bello e il cattivo tempo in pista. Anche lo stesso Verstappen ritiene che gli avversari possano fare un importante passo in avanti per ridurre il gap con la Red Bull , ma non sa chi possa realmente arrivare a dargli filo da torcere.

Verstappen: "Nel 2024 i rivali si avvicineranno"

“Credo che nel 2024 gli avversari riusciranno ad avvicinarsi a noi, ma non so esattamente prevedere quale sarà il team che lo farà di più. In questa stagione ci sono stati tanti alti e bassi per le altre scuderie, quindi non riesco ad immaginare quale team sarà in grado di far registrare il maggiore incremento a livello di prestazioni. In ogni caso mi auguro che non sia sufficiente". Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull, Max Verstappen, rilasciate nel corso di un'intervista concessa ad una trasmissione estera, in merito ai possibili avversari nel 2024.