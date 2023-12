F1, Horner rivela: "Ho gareggiato sui kart con la mamma di Verstappen"

ROMA - In casa Red Bull sono arrivati numerosi successi e record nel corso di questa stagione di Formula 1 e, per far sì che questo accadesse, c'è stato bisogno anche di una certa armonia all'interno della squadra, oltre che dei mezzi necessari per vincere. In particolar modo tra il tre volte campione del mondo Max Verstappen e il team principal della scuderia austriaca Christian Horner, c'è un rapporto che affonda le sue radici nel passato. Horner, infatti, prima ancora che Max nascesse, ha avuto modo di gareggiare con Sophie Kumpen, madre dell'olandese.