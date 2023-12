F1, Piastri ricorda la sprint del Qatar: "Orgoglioso di averla vinta"

Piastri: "Qatar miglior weekend del 2023"

“Il weekend del Qatar è stato senza ombra di dubbio il migliore del 2023. Per me è stato un motivo di orgoglio riuscire a vincere la Sprint di Losail. In quel momento non ho realizzato chiaramente quanto fossi orgoglioso perché l’indomani avevamo il Gran Premio. Quello è stato il primo fine settimana in cui mi sono detto: ‘Non potevi ottenere nulla di meglio dalla pista’“. Queste le parole del pilota della McLaren, Oscar Piastri, rilasciate nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale della Formula 1.