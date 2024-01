Vettel e le parole drammatiche su Schumacher: "Cosa mi ha detto nell'ultima conversazione"

MONACO - Sebastian Vettel torna a parlare di Michael Schumacher in occasione dell’incidente sulle piste da sci del collega avvenuto dieci anni fa a Meribel, sulle Alpi francesi. “Quando ho saputo dell’incidente, il mio primo pensiero è andato subito all'ultima conversazione che abbiamo avuto insieme - sottolinea Vettel - in quell’occasione gli dissi che sarei diventato padre. Il nostro rapporto era diventato sempre più forte prima del suo incidente, entrambi ci siamo conosciuti maggiormente, e le corse non erano più la cosa più importante che avevamo in comune. Non posso negare - conclude Vettel - che il mio amico mi manca molto."