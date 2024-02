Formula 1, il Gran Premio del Bahrein si disputerà di sabato: il motivo

Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione in Formula 1. Nel prossimo week end si partirà con il Gran Premio del Bahrain, sullo stesso circuito che ha ospitato i test pre stagionali. Il primo appuntamento con il Mondiale 2024 andrà in scena di sabato: un appuntamento insolito.

I primi due Gran Premi stagionali anticipati al sabato

La scelta è legata al Ramadan, che inizierà la settimana successiva (quando è in programma il Gran Premio in Arabia Saudita, anticipato quindi al sabato). La Formula 1 ha quindi deciso di anticipare di un giorno anche la corsa in Bahrain, per permettere a tutti i tecnici di smontare il paddock e non perdere un giorno per il trasferimento a Jeddah, dove sarà in programma il secondo Gran Premio stagionale.