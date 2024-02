Vicky Piria, dalle corse alla tv: chi è il nuovo volto della F1 su Sky

ROMA - È V ittoria "Vicky" Piria il nuovo volto della squadra di Sky Sport F1 . Appassionata di motori fin da piccola - a 8 anni ha esordito nei kart, nel campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby - Vicky inizierà la sua avventura in tv con Carlo Vanzini, Matteo, Bobbi, Ivan Capelli e Davide Camicioli , il suo compagno di viaggio in tutte le 24 tappe del Mondiale 2024 .

Chi è Vicky Piria, la new entry di Sky Sport F1

Vittoria, madre inglese e padre italiano, nasce a Milano ma cresce in Umbria insieme ai suoi due fratelli, Joey (che la avvicina per primo al mondo dei kart) e Paolo. È suo papà Pierpaolo, imprenditore nel settore del marketing e della comunicazione, a trasmetterle la sconfinata passione per i motori. A 15 anni il debutto in Formula 2000 Light e Formula Renault italiana, passando poi nel 2010 e 2011 alla Formula Abarth. Nel 2012 passa in GP3 Series, diventando la prima pilota donna della storia a partecipare alla categoria. Nel stagione 2013/14 c'è spazio anche per l'esperienza all'European F3 Open.

Vicky Piria, la carriera sportiva e televisiva

Vittoria partecipa anche al Pro Mazda (l'attuale Indy Pro 2000, ndr) mentre nel 2019 torna nelle monoposto con la W Series. Diventa l’unica pilota italiana a passare le selezioni e gareggiare, dal 2019 al 2022, nel primo campionato mondiale femminile (ora F1 Academy, ndr). Il 2022 è invece l'anno dell’esordio nel GT con il Campionato Italiano Gran Turismo, mentre nel 2023 corre con Enrico Fulgenzi Racing (anche nel 2024), ottenendo due vittorie (Mugello e Vallelunga) e chiudendo con il secondo posto nella classifica PRO AM Cup, partecipando di recente anche all'E Series, competizione che punta a una motonautica sostenibile. Ha inoltre gareggiato con l'equipaggio di Sergio Perez, pilota della Red Bull. La carriera in televisione è partita invece come il commento delle gare di Formula E fino alla conduzione di un programma dedicato al settore dell'automotive. Infine l'approdo a Sky Sport Formula 1 che la vedrà indiscussa protagonista.