F1, Hamilton e la frase sulla Ferrari: “Non cambia nulla”

ROMA - Lewis Hamilton vuole lasciare un buon ricordo e non intende recitare un ruolo da attore non protagonista nel prossimo Mondiale di Formula1 che sta per iniziare. Il pilota inglese appare molto motivato : la settimana scorsa ha ricevuto attratti di stima dai dirigenti e dai tecnici della Mercedes , e ora intende ripagarli senza risparmiarsi. Terrà il piede sull’acceleratore fino all’ultima curva.

Le parole di Hamilton

"L'atmosfera è buona dopo i test - afferma il pilota della Mercedes - abbiamo dei problemi da risolvere, situazione non perfetta ma migliore degli anni passati. Però ancora non siamo al livello che vorremmo - continua Lewis Hamilton alla vigilia dell'inizio del mondiale di F1 - sapere che passerò nel 2025 alla Ferrari non cambia nulla. Sono andato in fabbrica lunedì e voglio attaccare subito: ho trovato tutti concentrati sul lavoro, mi hanno mostrato un grande affetto, tutti hanno capito la mia scelta. Pronto a fare del mio meglio in ogni Gran Premio, ogni settimana sarà emozionante".