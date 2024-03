Horner, il caso è chiuso: ora andiamo avanti

N on c’è possibilità di fuga dal caso Horner che ogni giorno dispensa una qualche novità, ora eclatante come l’ultimatum di Verstappen padre (o Horner o mio figlio, questo intendeva dire con «se Horner non va via la Red Bull esploderà»), ora meno come la notizia che la denunciante sia stata sospesa dall’azienda. Ricordiamo che il caso è stato scatenato dalla denuncia di una dipendente Red Bull, stretta collaboratrice di Horner, la quale lo ha accusato di comportamenti inappropriati. Un’indagine interna, svolta e conclusa senza alcuna trasparenza, ha prosciolto il manager e chiuso formalmente la questione, riaccesasi con la mail anonima di una settimana fa. Questa ha fatto piovere sulla Formula 1 messaggi Whatsapp e foto, presunte prove dell’illecito, come fossero volantini lanciati da un aereo.



La posizione della Red Bull

Pare che fino a mercoledì scorso la dipendente avesse tempo per appellarsi alle risultanze dell’inchiesta aziendale (niente a che vedere con un’eventuale azione legale), ed è di ieri la notizia che sia stata «sospesa a stipendio pieno», come fosse un atto dovuto per un procedimento ancora in corso. Red Bull ha fatto sapere di «non poter commentare una questione interna» e comunque il caso è avvolto dalle nebbie.

Horner rimane al suo posto e tira dritto per la sua strada, con la fiducia di Chalerm Yoovidhya che controlla il 51% dell’azienda austriaca. Presente ieri nella conferenza stampa dei capisquadra (da cui era stato esentato in Bahrain), Horner è stato bersagliato dalle domande sul caso che lo riguarda.



Caso chiuso, Horner guarda avanti