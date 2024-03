F1, Gp Arabia Saudita: orario, ordine di partenza, dove vederlo in tv e streaming

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Secondo appuntamento della stagione di Formula 1 , nuovamente di sabato (per la concomitanza con il periodo del Ramadan) come nella prima gara andata in scena in Bahrain. È infatti il giorno del Gp dell'Arabia Saudita , con il campione del mondo in carica Max Verstappen (già vincitore al debutto) che partirà in pole davanti alla Ferrari di Charles Leclerc , mentre scatterà dall'11° posto l'altra Rossa del debuttante Oliver Bearman (sostituto di Carlos Sainz che è stato operato di appendicite) .

Gp Arabia Saudita: orario e dove seguirlo in tv e streaming

Il Gp dell'Arabia Saudita è in programma oggi (sabato 9 marzo) alle ore 18 italiane e si correrà sul circuito cittadino di Gedda. Sarà possibile seguire tutte le fasi del Gp dell'Arabia Saudita in diretta tv su Sky Sport F1 e in differita in chiaro su TV8 (alle ore 21:30). La corsa potrà essere vista anche in diretta streaming su Sky Go e Now.

La griglia di partenza del Gp dell'Arabia Saudita

1ª fila - 1) Max Verstappen (Red Bull); 2) Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila - 3) Sergio Perez (Red Bull); 4) Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª fila - 5) Oscar Piastri (McLaren); 6) Lando Norris (McLaren)

4ª fila - 7) George Russell (Mercedes); 8) Lewis Hamilton (Mercedes)

5ª fila - 9) Yuki Tsunoda (Racing Bulls); 10) Lance Stroll (Aston Martin)

6ª fila - 11) Oliver Bearman (Ferrari); 12) Alexander Albon (Williams)

7ª fila - 13) Kevin Magnussen (Haas); 14) Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

8ª fila - 15) Nico Hulkenberg (Haas); 16) Valtteri Bottas (Sauber)

9ª fila - 17) Esteban Ocon (Alpine); 18) Pierre Gasly (Alpine)

10ª fila - 19) Logan Sargeant (Williams); 20) Guanyu Zhou (Sauber)