Svolta per Sainz: il padre e l'agente trattano con la Mercedes per il 2025

JEDDAH (Arabia Saudita) - Nonostante Carlos Sainz Jr non abbia potuto partecipare al Gran Premio dell' Arabia Saudita a causa di un'appendicite, lo spagnolo è stato protagonista nelle ultime ore sul circuito di Jeddah. E prima della gara c'è stato un incontro nei dintorni dell' hospitality della Mercedes : il futuro del pilota madrileno è incerto dopo l’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari, e la stessa scuderia di Brackley sta cercando un pilota per la prossima stagione. Nelle ultime settimane, l’ipotesi di vedere lo spagnolo al posto di Lewis Hamilton su una delle Frecce d’Argento è stata frequentemente dibattuta, ma ora - dopo l’incontro odierno - potrebbe essere più di un’ipotesi.

Sainz, la trattativa con la Mercedes

Da due mesi a questa parte il nome di Carlos Sainz Jr è stato accostato a varie scuderie, dall’Audi all’Aston Martin passando per la Mercedes. I dirigenti tedeschi - dopo l’addio si Lewis Hamilton - in queste ultime ore hanno deciso di portarsi avanti con il lavoro. Oggi durante il Gp dell’Arabia Saudita l’intero entourage di Carlos Sainz è rimasto a lungo nell’hospitality della Mercedes. Il contratto di Sainz Jr con la Ferrari scade al termine della stagione, e per questo il suo manager Carlos Onorio, insieme al padre del pilota Carlos Sainz Sr. hanno lungamente parlato con Toto Wolff: la trattativa è iniziata.