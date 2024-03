Ralf Schumacher contro Alonso: "La F1 non deve puntare sui vecchi"

MONACO - Una rivalità che non conosce fine. Ralf Schumacher continua a punzecchiare il suo ex rivale Fernando Alonso e non perde occasione per colpire lo spagnolo anche a distanza. Dopo aver avuto diversi scontri in pista, il rapporto ostile tra il tedesco e lo spagnolo continua anche a distanza. Il pilota di Oviedo continua a competere ai massimi livelli su una monoposto di Formula 1 mentre Ralf Schumacher ormai è diventato una delle voci tecniche più importanti all’intero circuito.