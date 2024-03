F1, qualifiche Gp Australia: pole Verstappen, secondo Sainz. Leclerc quinto

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Cala il sipario sulle qualifiche del Gp dell'Australia . Sul circuito di Melbourne, nella terza gara della stagione, Max Verstappen trova la terza pole di fila . Altro dominio dell'olandese, che partirà davanti a tutti grazie al tempo di 1:15.915. Segue Carlos Sainz , staccato di +0.270. Terza posizione per Perez . Segue Norris e poi quinto Charles Leclerc , che non chiude il suo giro veloce rientrando ai box dopo alcuni errori. Chiudono la Top 10 Piastri, Russell, Tsunoda, Stroll, Alonso .

Qualifiche Australia, male Hamilton

Malissimo Lewis Hamilton, che finora ha fatto tanta fatica con la sua Mercedes sul circuito australiano. Il pilota inglese è stato eliminato in Q2, chiudendo 11° in 1:16.960. Si tratta del suo peggior risultato in Australia dal 2010: negli ultimi 14 anni si era sempre qualificato almeno nella Top 5 sul circuito di Melbourne.

Qualifiche Australia, la griglia completa

Questa la griglia di partenza completa dopo le qualifiche sul circuito di Melbourne:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:15.915

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.270

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.359

4 Lando NORRIS McLaren+0.400

5 Charles LECLERC Ferrari+0.520

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.657

7 George RUSSELL Mercedes+0.809

8 Yuki TSUNODA RB+0.873

9 Lance STROLL Aston Martin+1.157

10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.637

11 Lewis HAMILTON Mercedes

12 Alexander ALBON Williams

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team

15 Esteban OCON Alpine

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team

17 Pierre GASLY Alpine

18 Daniel RICCIARDO RB

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber