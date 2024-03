Sainz scoppia a piangere dopo la vittoria: la commovente frase urlata al team radio Ferrari

"Incredibile, è incredibile! Grazie Ferrari, grazie ragazzi, grazie Riki (Adami, ndr), forza, andiamo in parata con Charles". Piange a dirotto Carlos Sainz . Sono lacrime di gioia mentre parla col box dall'interno della sua Rossa subito dopo aver tagliato il traguardo davanti a tutti nel Gran Premio d'Australi a sole due settimane dall'operazione di appendicite che gli aveva impedito di correre in Arabia Saudita. Problema per cui lo spagnola era in forse per questo weekend ed era stato ancora preallertato ancora Bearman che lo aveva sostituito a Gedda.

Sainz e la battuta sull'appendicite

"Oggi è stata una bellissima gara. Mi sono sentito molto bene, anche se un po' rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra". Queste le parole del pilota della Rossa che ha trionfato in Australia. "Sono felice di aver vinto davanti a Charles - aggiunge lo spagnolo - dimostra quanto lavoro abbiamo fatto. La vita è davvero pazzesca: prima il podio in Bahrain, poi l'appendicite, il rientro, questa vittoria... è davvero una montagna russa, ma sono felicissimo. Max (Verstappen, ndr)? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare il Drs, che qui funziona molto bene. Poi lui ha perso tempo in curva 2 e 3 e l'ho passato. Subito dopo ha avuto problemi ai freni. Peccato, perché sarebbe stata una bella sfida per la prima posizione. Ma onestamente sono felice di portare a casa questa vittoria. Dovrei operarmi sempre di appendicite - ride Sainz - Ho capito che avrei vinto dal secondo giro. Mi sono accorto che eravamo veloci e potevamo gestire le gomme. Ovviamente c'è sempre il rischio di una bandiera rossa o di una safety car, ma la gara è andata via pulita. Mi è dispiaciuto per l'incidente di George, spero stia bene".

Leclerc felice: "Sainz eccezionale"

"Una bellissima sensazione, soprattutto per la squadra. Una doppietta che non si vedeva dal 2022, bei ricordi ed è bello rifarlo. Carlos ha fatto un weekend eccezionale al rientro e una gara incredibile. Io ho avuto un po' di difficoltà con il primo set di gomme dure, poi l'ultimo è andato meglio, ma siamo primo e secondo e meglio di così non poteva andare". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, secondo alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, nel Gran Premio d'Australia. "Prendere Carlos? No, è sempre stato molto veloce e ha fatto un lavoro migliore. Sono felicissimo per lui e per la squadra, sono punti davvero molto importanti, più di così non si poteva", ha aggiunto Leclerc.

Vasseur: "Ferrari perfetta ma non sentiamoci arrivati"

"Non so cosa sarebbe successo se Verstappen non avesse avuto problemi, nessuno può saperlo. Se facciamo il paragone con il passo di Perez sembra gestibile, ma non possiamo saperlo. Dobbiamo goderci quello che è successo. Abbiamo ancora tante gare per lottare con Max". Lo ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport, commentando la doppietta della Rossa nel Gran Premio d'Australia. "Suzuka? Per ora ci godiamo questo weekend, poi penseremo al futuro. La grande differenza è che la macchina è più leggibile da noi e dai piloti, una base migliore per svilupparla e migliorarla nel weekend. Riusciamo ad essere più costanti, cosa che era più difficile lo scorso anno. Ma è davvero troppo presto per arrivare a conclusioni", ha detto ancora Vasseur. "Lottare con Red Bull per il Mondiale? E' davvero troppo presto per discuterne. Certo abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Non tentiamo nemmeno di trarre delle conclusioni da oggi, un buon passo avanti ma non dobbiamo pensare di essere arrivati".