Classifica F1, la vittoria Ferrari in Australia cambia tutto: Mondiale riaperto

ROMA - La doppietta Ferrari, il ritiro di Max Verstappen, la difficoltà delle Mercedes e un Perez lontano dal podio: ecco tutti gli ingredienti del GP d’Australia che rimescolano in maniera incredibile la classifica. L’olandese e super campione della Red Bull nonostante gli zero punti raccolti a Melbourne rimane al comando a quota 51. Ma Leclerc è subito dietro con 47, terzo Perez a 46. Ma occhio anche a Carlos Sainz, carico dopo il trionfo australiano: è quarto a 40 punti. In poche parole ci sono quattro piloti in appena 11 punti.