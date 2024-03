Terrore Russell, l'urlo di paura dopo l'incidente in Australia: "Sono in mezzo alla pista!"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - A Melbourne non c'è stato solo il trionfo della Ferrari con la doppietta Sainz-Leclerc , non c'è stato solo il ritiro di Verstappen e il Mondiale riaperto. C'è stato pure qualche secondo di paura per George Russell , il pilota della Mercedes che durante la gara si è ritrovato in mezzo alla pista dopo essere finito a muro.

Paura per Russell

All'ultimo giro la monoposto di Russell si è schiantata contro il muretto e la carambola ha portato per inerzia la macchina al centro della pista. Attimi di paura per il pilota, che subito via radio ha urlato al box: "Bandiera rossa, bandiera rossa. Sono in mezzo alla pista!". Per fortuna non ci sono state conseguenze tragiche e la gara è terminata con Sainz in testa in regime di Virtual Safety Car.